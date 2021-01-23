Майк Джеймс написал эмоциональный пост в память о близком после матча с «Фенербахче»

Защитник ЦСКА Майк Джеймс после матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (83:89) опубликовал в своём «Инстаграме» пост в память о дедушке. 30-летний баскетболист отметил вклад деда в своё воспитание. Близкий родственник Джеймса умер 9 января.



«Майкл Перри Уилкоксен, такое имя мне дали при рождении. В точности, как у тебя. Господь знает, что мой отец не был лучшим примером в моей жизни, зато таким примером стал для меня именно ты. Я наблюдал, как ты растишь семью, с какой любовью и нежностью относишься к жене. Я все это впитывал. Ты был одним из людей в моей жизни, которых я действительно считал авторитетом. Ты присутствовал на каждом моем баскетбольном матче, на каждом спортивном мероприятии, на каждом выпускном.

Ты всегда говорил, что я проделал хорошую работу, но мотивировал меня становиться еще лучше. Я даже болел за «Ковбойз» в более молодом возрасте, взяв пример с тебя. В моей спортивной жизни было немало людей, кричавших на меня в попытке добиться дисциплины. Но в этом плане никто не сравнится с тобой. Теперь ты ушел, и это будет моим прощанием. Люблю тебя и надеюсь, что смогу и дальше заставлять гордиться собой, что буду достойно нести твое имя», – написал Джеймс.



В матче с «Фенербахче» Джеймс набрал 11 очков и 3 передачи, реализовав 4 из 15 бросков с игры и 1 из 3 штрафных. В нынешнем сезоне Евролиги американец записывает себе в актив 20,0 очка и 5,8 передачи при точности трёхочковых 37,8%.