Шарунас Ясикявичюс: «Барселона» хочет быть на первом месте в конце сезона, а не сейчас

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями от гостевой победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (72:60), дав понять, что лидерство в турнирной таблице на данном этапе сезона не имеет особого значения.
«Честно говоря, не совсем доволен. В некоторых моментах мы были действительно хороши. Особенно это касается защиты. Но, как только начинали лидировать, мы расслаблялись. Так случилось во второй и четвёртой четвертях. Действуя таким образом, мы даём соперникам шансы. Мы хотим доминировать в матчах. Однако уезжать из Белграда с победой всегда хорошо.
Что касается нашего лидерства, «Барселона» хочет быть на первом месте в конце сезона, а не сейчас. Но нынешнее положение в турнирной таблице очень важно. Мы в непростой ситуации — приходится провести 4 матча за 7 дней", — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.
- 23 января 2021
-
11:03
-
10:51
-
10:00
-
09:59
-
09:25
-
09:20
-
08:47
-
07:05
-
01:10
-
00:45
-
00:10
-
00:09
- 22 января 2021
-
23:43
-
23:29
-
22:39
-
22:00
-
19:53
-
18:25
-
17:41
-
15:18
-
14:32
-
13:55
-
13:27
-
12:45
-
12:31
-
11:40
-
11:23
-
11:13
-
11:04
-
10:54
-
09:52
-
09:36
-
09:24
-
09:10
-
09:03