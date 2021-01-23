Шарунас Ясикявичюс: «Барселона» хочет быть на первом месте в конце сезона, а не сейчас

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями от гостевой победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (72:60), дав понять, что лидерство в турнирной таблице на данном этапе сезона не имеет особого значения.

«Честно говоря, не совсем доволен. В некоторых моментах мы были действительно хороши. Особенно это касается защиты. Но, как только начинали лидировать, мы расслаблялись. Так случилось во второй и четвёртой четвертях. Действуя таким образом, мы даём соперникам шансы. Мы хотим доминировать в матчах. Однако уезжать из Белграда с победой всегда хорошо.

Что касается нашего лидерства, «Барселона» хочет быть на первом месте в конце сезона, а не сейчас. Но нынешнее положение в турнирной таблице очень важно. Мы в непростой ситуации — приходится провести 4 матча за 7 дней", — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.