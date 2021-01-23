Эксперт: у меня плохие новости для «Лейкерс». Леброн Джеймс — ходячая катастрофа

Аналитик НБА Скип Бэйлесс раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за слабую игру в концовках напряжённых матчей. Эксперт вспомнил случай в недавнем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» (113:115), когда «Лейкерс» в ходе встречи растеряли двузначное преимущество. Джеймс совершил неточный трёхочковый бросок в решающей атаке.

«У меня плохие новости: «Лейкерс» действительно должны волноваться. То, что произошло в матче с „Голден Стэйт Уорриорз“, не было единичным случаем провала Леброна Джеймса. Это стало трендом. В последних 20 матчах он реализует 42% с игры и 23% из-за дуги в четвёртой четверти. Леброн сейчас — ходячая катастрофа», — приводит слова Бэйлесса Parlons Basket.