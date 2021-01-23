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Именитый ветеран НБА продолжит карьеру в Европе

Именитый ветеран НБА продолжит карьеру в Европе
Баскетбол / НБА 0

Известный ветеран НБА, чемпион лиги в составе «Даллас Маверикс» Джей Джей Бареа продолжит карьеру в Европе. Пуэрториканец принял предложение «Эстудиантеса», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марк Стайн.

Бареа долгое время выступал в НБА. Большую часть карьеры в сильнейшей лиге мира он защищал цвета «Даллас Маверикс». В 2011 году он с командой из Техаса завоевал титул чемпиона. Кроме «Далласа» Бареа выступал в составе «Миннесоты Тимбервулвз».

В минувшем сезоне Бареа принял участие в 35 матчах, набирая в них 7,7 очка, собирая 1,8 подбора и совершая 3,9 передачи. За 14 сезонов в НБА пуэрториканец принял участие в 831 матче, набирая в них 8,9 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 3,9 передачи.

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