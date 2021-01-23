Фантастический данк Шенгелии через Веселы — в топ-10 моментов тура Евролиги

Пресс-служба Евролиги на официальном канале в YouTube опубликовала топ-10 моментов 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Одним из лучших моментов недели стал шикарный данк форварда ЦСКА Торнике Шенгелии в матче с «Фенербахче», который он вколотил через одного из лидера стамбульцев Яна Веселы.

Кроме того, стоит отметить роскошный блок-шот в исполнении форварда ЦСКА Дэррана Хиллиарда, который он поставил Лоренцо Брауну в матче с тем же «Фенербахче». Отметим также эффектное попадание защитника «Химок» Эрика Макколлума в матче с «Панатинаикосом» и классную передачу защитника «Зенита» Кевина Пангоса на Матеуша Понитку в матче с «Анадолу Эфес».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.