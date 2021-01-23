Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон избежал потери $ 100 млн. Баскетболист в последние месяцы участвовал в судебном процессе. Уильямсон судился с бывшим агентом, Джиной Форд. Речь шла о споре, который возник ещё в то время, когда Уильямсон выступал в NCAA, сообщает Parlons Basket.

Агент обвиняла Зайона в том, что он незаконно разорвал контракт перед драфтом. Форд требовала взыскать с игрока $ 100 млн. Уильямсон вину не признал. В итоге суд встал на сторону игрока. В суде решили, что у агентской конторы Форд не было права работать в Северной Каролине. Кроме того, Уильямсон проинформировал агента о разрыве соглашения.

Ранее Зайон стал самым молодым игрокоми первым в истории «Пеликанс», кто набирал в двух матчах подряд не менее 30 очков при точности реализации 70%.