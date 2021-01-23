Гомельский назвал лучшую арену Европы и оценил ситуацию с дворцом для игр ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о ситуации, сложившейся вокруг сноса УСК ЦСКА, а также поделился мыслями, какой из спортивных комплексов в Европе сейчас является одним из лучших.

«УСК ЦСКА устарел, и ЦСКА заслуживает своей арены. Лучшая баскетбольная арена в Европе — это „Жальгирис Арена“ в Каунасе. Арены „Фенербахче“ и „Эфеса“ построены на средства из госбюджета к чемпионату мира 2010 года. Они в порядке, но ещё не окупились. „Мир и Дружба“ в Пирее устарел давно, но там хотя бы есть огромная парковка, а к Олимпиаде проложили широкое шоссе прямо из Афин, практически до дворца. Город Мадрид выделил очень хорошее место для арены „Реала“. Банки дали денег на строительство. Окупиться должна к 2030 году. Но парковки нет.

«Блауграна» в Барселоне не принадлежит «Барсе». Там проблема и с общественным транспортом, и с выходами из дворца, но играть приятно, раздевалки благоустроенные. Очень удобна ОАКА в Афинах, но это собственность города. Даже не знаю, платит ли «Панатинаикос» аренду в дни проведения матчей. Но тренируется команда в другом месте, на своей базе. «Менора Мевтахим» также принадлежит городу. Кстати, уже окупилась. «Медиоланум Форум» в Милане очень презентабельна и удобна. А после того, как проложили метро, добираться стало удобно и быстро.



Проблема для ЦСКА — место, землеотвод и, главное, финансы. Где правительство Москвы может отвести землю под строительство нового спортивного сооружения и каким образом заинтересовать Москву в таком поступке? Кто профинансирует такое строительство? Потребуется минимум 250–300 миллионов евро. Сможет ли такая арена когда-либо выйти на самоокупаемость? Одни вопросы. Думаю, логичнее было бы воспользоваться уже имеющимися аренами — «Мегаспорт», «ВТБ-Арена», «Лужники». Когда-нибудь завершится и строительство нового «Олимпийского». А тренировочную базу и офис унести на окраину — дешевле и просторнее", — написал Гомельский на своём сайте.