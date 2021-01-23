УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

В Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный одноимённый клуб принимал казанский УНИКС.



Первая четверть прошла под диктовку казанского клуба, выигравшего десятиминутку со счётом 22:16. Вторая четверть завершилась также в пользу УНИКСа: к большому перерыву преимущество казанцев достигло 22 очков — 51:29.



В третьем игровом отрезке УНИКС ещё больше увеличил преимущество — к заключительной четверти они повели в счёте с преимуществом в 25 очков. Не изменилась ситуация и в заключительной четверти: 16:16 — по итогам десятиминутки, 91:66 — по итогам матча.



Самым результативным в составе победителей стал Джон Браун, набравший 24 очка. В составе «Нижнего Новгорода» 14 очков набрал Евгений Бабурин.