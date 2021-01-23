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УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный одноимённый клуб принимал казанский УНИКС.

Первая четверть прошла под диктовку казанского клуба, выигравшего десятиминутку со счётом 22:16. Вторая четверть завершилась также в пользу УНИКСа: к большому перерыву преимущество казанцев достигло 22 очков — 51:29.

В третьем игровом отрезке УНИКС ещё больше увеличил преимущество — к заключительной четверти они повели в счёте с преимуществом в 25 очков. Не изменилась ситуация и в заключительной четверти: 16:16 — по итогам десятиминутки, 91:66 — по итогам матча.

Самым результативным в составе победителей стал Джон Браун, набравший 24 очка. В составе «Нижнего Новгорода» 14 очков набрал Евгений Бабурин.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
66 : 91
УНИКС
Казань, Россия
Нижний Новгород: Бабурин - 14, Шеферд - 14, Комолов - 11, Гаврилович - 10, Чадов - 7, Стребков - 5, Торопов - 3, Платонов - 2, Ганькевич, Гонтарь, Петрасек
УНИКС: Браун - 24, Канаан - 16, Смит - 11, Жбанов - 10, Холланд - 10, Морган - 8, Клименко - 5, Колесников - 4, Узинский - 2, Сергеев - 1, Разумов, Теодор
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