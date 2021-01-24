Кевин Дюрант установил рекорд XXI века в НБА

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант набрал 31 очко в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (128:124).

Дюрант преодолел отметку 400 набранных очков в своих первых 13 играх за «Бруклин». Это лучший результат в XXI столетии и второй лучший в истории НБА после легендарного Уилта Чемберлена.

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«Бруклин» одержал первую победу за последние три матча. «Майами» в свою очередь потерпел второе поражение подряд. 26 января «Бруклин» и «Майами» проведут ответную встречу. В составе победителей самым результативным стал Кевин Дюрант, который записал в свой актив 31 очко. Кайри Ирвинг набрал 28 очков. В составе «Майами» самым результативным стал Эдрис Адебайо, принесший в копилку команды 41 очко. Горан Драгич набрал 19 очков.

