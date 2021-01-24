Главный тренер «Шарлотт» объяснил, почему резко урезал игровое время Ламело Болла

Главный тренер «Шарлотт Хорнетс» Джеймс Боррего объяснил причины, почему он сократил игровое время новичка клуба Ламело Болла.



«Если теряешь мяч пять раз за 16 минут, мне это не подходит. Если так играешь в нападении, тебе лучше проявлять себя в обороне. У него был момент, когда он играл очень хорошо. Нам нужно снова найти эту игру. Ему нужно прибавить. Он вовлечён, хочет становиться лучше, прогрессировать. Уверен, он способен с этим справиться», — приводит слова специалиста The Charlotte Observer.



Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером. В январе Ламело установил новый рекорд НБА, став самым молодым игроком, оформившим трипл-дабл. В матче с «Атлантой Хоукс» Болл набрал 22 очка, совершил 12 подборов и сделал 11 передач. На тот момент ему исполнилось 19 лет и 140 дней.