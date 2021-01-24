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Иван Ургант будет ведущим на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Иван Ургант будет ведущим на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Известный телеведущий и шоумен Иван Ургант станет ведущим на Матче Всех Звёзд-2021, который пройдёт 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

«14 февраля — отличный повод признаться в любви. Начну первым: «Я люблю баскетбол, а ещё больше — Матч Звёзд Лиги ВТБ и с удовольствием поделюсь этой любовью с теми, кто будет на матче!», — приводит слова Урганта официальный сайт Единой лиги ВТБ.

«Иван традиционно является ведущим Матча Звёзд, он стал одним из наших символов. Очень рад, что и в этот раз мы договорились без проблем, и он с радостью работает на нашем мероприятии. Ещё один положительный и приятный момент в том, что вместимость «ВТБ Арены» увеличена до 50 процентов от заполняемости зала, и еще больше людей смогут увидеть баскетбольное шоу высокого уровня. Конечно, все санитарные меры будут строго соблюдаться», — заявил президент Единой лиги Сергей Кущенко.

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