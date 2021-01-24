Ламело Болл отреагировал на критику главного тренера «Шарлотт»

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл согласился с критикой главного тренера команды Джеймса Боррего, указавшего большое количество потерь у 19-летнего игрока. Кроме того, Ламело признался, что не против выходить со скамейки в дебютный сезон.



«Не думаю, что я играл хорошо в последних двух матчах регулярного чемпионата НБА. Мне нужно немного прибавить уже в следующей игре. Что делаю неправильно? Слишком тороплюсь, опережаю события. Для меня не является сюрпризом, что я выхожу со скамейки. Это баскетбол, здесь все завязано на командной химии. Я выхожу со скамейки. Нет же такого, будто я нахожусь здесь уже в течение четырёх лет. Это просто баскетбол», – приводит слова Ламело Charlotte Observer.