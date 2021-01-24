Лавар Болл: Ламело, Лонзо и Лианджело могут перейти в «Лейкерс». Они лучше трио «Бруклина»

Лавар Болл недоволен тем фактом, что его сын Ламело в «Шарлотт Хорнетс» играет роль запасного игрока. Он допустил переход всех своих сыновей в «Лос-Анджелес Лейкерс» в эпоху после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса и отметил их превосходство над звёздами «Бруклин Нетс» Джеймсом Харденом, Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.

«Ламело не нравится его роль в «Хорнетс», но он этого не покажет. Я всю жизнь готовил своих парней к тому, чтобы быть лучшими и быть игроками стартовой пятёрки. Мои парни не ролевые игроки. Они суперзвёзды. Позвольте им делать то, что они умеют. Когда их контракты истекут, когда весь этот спектакль с Леброном Джеймсом в «Лейкерс» закончится, где гарантия, что мои парни, которые на тот момент будут на пике, не скажут: «Знаете что? А давайте все перейдем в «Лейкерс».

Кто сможет отказаться от моих парней? Когда Энтони Дэвис и Леброн уйдут, им нужна будет шумиха и они захотят победить. И тогда мои парни скажут: «Мы возвращаемся в Лос-Анджелес». «Большое трио», состоящее из Ламело, Лонзо и Лианджело, было бы лучше, чем «Большое трио» «Бруклина», состоящее из Кевина Дюранта, Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга», — приводит слова Болла TMZ.