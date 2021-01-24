Леброн Джеймс отреагировал на новое достижение Стефена Карри

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новое достижение разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

В матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» лидер «воинов» реализовал пять трёхочковых бросков. Благодаря этому по количеству точных трёхочковых он вышел на второе место в истории лиги, опередив легендарного Реджи Миллера. В активе Стефена теперь 2562 точные попытки из-за дуги. Такое достижение не осталось без внимания Джеймса. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Леброн заскринил бросок Карри и оставил следующую подпись:

«Однозначно особенный. Мои поздравления».

Первое место в истории лиги по количеству дальних попаданий занимает Рэй Аллен, на счету которого 2973 точных трёхочковых за карьеру.