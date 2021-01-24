Самый высокий баскетболист Европы забил первый в карьере трёхочковый

24 января в матче регулярного чемпионата элитного дивизиона первенства Испании прошёл матч мадридского «Реала» и «Андорры» Его концовка ознаменовалась незаурядным событием для одного из лидеров «Реала». Центровой Уолтер Тавареш, который знаменит в том числе своими габаритами, реализовал первый в карьере трёхочковый.

На исходе владения он получил мяч от напарника по команде и вынужден был атаковать кольцо «Андорры» из-за дуги. Попытка оказалась успешной. Таким образом, самый высокий баскетболист Европы (рост составляет 221 см) реализовал первый трёхочковый в карьере. «Реал» победил со счётом 83:77. Сам Тавареш в общей сложности набрал 16 очков и собрал 13 подборов.

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