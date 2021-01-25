Экс-игрок «Зенита» выбыл на 3 месяца из-за осложнений коронавируса

Бывший защитник «Зенита» Галь Мекель, выступающий ныне в составе «Уникахи», не так давно перенёс коронавирус. Инфекция оставила свой след в организме. После почти месяца болезни и выздоровления у израильтянина всё же начались осложнения.
«Я болел коронавирусом почти месяц. К сожалению, у меня появились осложнения. Из-за COVID-19 в моих лёгких образовался тромб. Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь и начинаю тренировки. Но эта проблема требует лечения, так что мне потребуется несколько месяцев, чтобы избавиться от тромба. Нацелен на полное выздоровление. Рассчитываю вернуться к последней части сезон и помочь», — приводит слова Галя Мекеля портал Eurohoops.
Мекель выступал в «Зените» в 2018-2019 гг., также непродолжительное время он состоял на контракте в «Нижнем Новгороде».
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