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«Клипперс» одержали 7-ю победу подряд в НБА, Кавай Леонард был близок к трипл-даблу

«Клипперс» одержали 7-ю победу подряд в НБА, Кавай Леонард был близок к трипл-даблу
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» — 108:100.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» в этой встрече внёс американский лёгкий форвард Кавай Леонард, который был близок к трипл-даблу, – 34 очка, 9 подборов и 8 передач. Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал канадский защитник Шей Гилджес-Александр – 23 очка, 6 подборов и 7 передач.

Дабл-даблы оформили по одному игроку каждой из команд – Ивица Зубац у «Клипперс» (10 очков, 11 подборов и 1 передача) и Исайя Роби у «Оклахомы» (10 очков, 10 подборов и 3 передачи).

Для «Лос-Анджелеса» эта победа стала 7-й подряд в текущем регулярном чемпионате, а «Оклахома» в свою очередь потерпела 3-е поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2021, понедельник. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 34, Ибака - 17, Джексон - 14, Джордж - 11, Зубац - 10, Батюм - 7, Беверли - 7, Л. Уильямс - 5, Кеннард - 3, Кабенгеле, Коффи, Моррис, Мэнн, Отуру, Паттерсон, Скрабб
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 23, Хилл - 22, Диалло - 14, Роби - 10, Базли - 9, Мускала - 7, Уильямс - 7, Дорт - 4, Маледон - 2, Покушевски - 2, Ариза, Браун, Джексон, Джером, Миллер, Холл, Хорфорд

Ранее в первой встрече игрового дня «Индиана Пэйсерс» на домашнем паркете уступил «Торонто Рэпторс» — 102:107.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
102 : 107
Торонто Рэпторс
Торонто
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 25, Холидэй - 16, Лэмб - 13, Макдермотт - 13, Брогдон - 12, Сабонис - 10, Макконнелл - 8, Холидей - 5, Битадзе, Боуэн, ЛеВерт, Леке, Мартин, Самнер, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен
Торонто Рэпторс: Ануноби - 30, Ванвлит - 21, Пауэлл - 20, Буше - 12, Бэйнс - 12, Бембри - 4, Ватанабэ - 3, Джонсон - 3, Флинн - 2, Дэвис, Лоури, Маккоу, Сиакам, Томас, Уотсон, Харрис
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