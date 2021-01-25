«Клипперс» одержали 7-ю победу подряд в НБА, Кавай Леонард был близок к трипл-даблу

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» — 108:100.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» в этой встрече внёс американский лёгкий форвард Кавай Леонард, который был близок к трипл-даблу, – 34 очка, 9 подборов и 8 передач. Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал канадский защитник Шей Гилджес-Александр – 23 очка, 6 подборов и 7 передач.
Дабл-даблы оформили по одному игроку каждой из команд – Ивица Зубац у «Клипперс» (10 очков, 11 подборов и 1 передача) и Исайя Роби у «Оклахомы» (10 очков, 10 подборов и 3 передачи).
Для «Лос-Анджелеса» эта победа стала 7-й подряд в текущем регулярном чемпионате, а «Оклахома» в свою очередь потерпела 3-е поражение кряду.
Ранее в первой встрече игрового дня «Индиана Пэйсерс» на домашнем паркете уступил «Торонто Рэпторс» — 102:107.
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