«Милуоки» обыграл «Атланту», Хэйворд вытащил победу для «Шарлотт» на последней секунде

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 129:115.
Лучшими в составе хозяев на площадке стали Яннис Адетокунбо (27 очков, 14 подборов и 8 передач), Бобби Портис (21 очко) и Крис Миддтлон (19 очков и 8 подборов). У «Атланты» самыми результативными в матче оказались Деандре Хантер (33 очка), Джон Коллинс (30 очков) и Данило Галлинари (17 очков). В следующем матче «Милуоки» на выезде 28 января сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Атланта» 27 января дома примет «Лос-Анджелес Клипперс».
Также в рамках игрового дня «Индиана Пэйсерз» уступила «Торонто Рэпторс» (102:107), «Орландо Мэджик» проиграл «Шарлотт Хорнетс» (104:107), форвард гостей Гордон Хэйворд забил победный бросок на последней секунде, «Бостон Селтикс» разгромил «Кливленд Кавальерс» (141:103), «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Вашингтон Уиззрдс» (121:101), «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Нью-Йорк Никс» (116:113).
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