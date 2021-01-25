Игроку «Финикса» угрожают смертью

Форвард «Финикс Санз» Джей Краудер сообщил, что получает от болельщиков множество угроз и в связи с этим принял решение усилить меры безопасности.



«Удивительно, какое количество угроз смерти я регулярно получаю. Как люди могут присылать мне сообщения и письма с угрозами убить меня, если мы никогда не встречались? Я должен усилить меры безопасности, поскольку даже не знаю, откуда исходит эта ненависть. Пока я не могу отпустить своего охранника и позволить одному из вас забрать меня у дочери», – написал Краудер в «сториз» своего «инстаграма».



В ноябре «Финикс» заключил с Краудером трёхлетний контракт на $ 30 млн. Джей в прошлом сезоне помог «Майами Хит» выйти в финал НБА. В среднем он набирал 11,9 очка, собирал 5,4 подбора, выполнял 1,8 передачи и совершал 1,3 перехвата.