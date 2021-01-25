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Гордон Хэйворд назвал 5 команд, которые боролись за его подписание

Гордон Хэйворд назвал 5 команд, которые боролись за его подписание
Баскетбол / НБА 0
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Форвард Гордон Хэйворд рассказал, варианты с какими клубами он рассматривал до того, как договорился с «Шарлотт Хорнетс» о четырёхлетнем контракте на $ 120 млн.

«Меня интересовала «Атланта», это молодая команда с очень талантливыми игроками. Я также рассматривал «Нью-Йорк». «Индиана» была франшизой, с которой у нас был взаимный интерес. Признаю, что подумывал и хотел вернуться в «Бостон». У меня было несколько вариантов, но приоритетами были «Атланта», «Нью-Йорк», «Индиана», «Бостон» и, конечно же, «Шарлотт», — приводит слова Хэйворда Parlons Basket.

Хэйворд воспользовался опцией расторжения в контракте с «Бостон Селтикс» и вышел из последнего сезона, за который мог заработать $ 34,2 млн. Гордон хотел заключить долгосрочный контракт на рынке. Хэйворд провёл три последних года в «Селтикс». В прошлом сезоне он сыграл 52 матча, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.

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