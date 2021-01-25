Тим Данкан объяснил, почему никогда не применял трэш-ток против соперников

Пятикратный чемпион НБА Тим Данкан, который всю карьеру провёл в «Сан-Антонио Спёрс», рассказал, почему во время своих выступлений не использовал трэш-ток.
«Людей гораздо больше раздражает, кода вы просто продолжаете давить, давить и давить. И не важно, что они адресуют вам в ответ. Это в конечном счёте будет гораздо сильнее влиять на них самих, чем на вас. Так что таков был мой путь. Я понял, что так буду более эффективным. Мне не нужно было трепаться, это не сильно подходило моей игре. Честно говоря, я и не силён в трэш-токе», — приводит слова Данкана Fadeaway World.
Напомним, «Сан-Антонио» выбрал Данкана под первым номером драфта НБА 1997 года. Вместе со «Спёрс» он выиграл 5 титулов, 2 раза становился MVP регулярного сезона и три раза — MVP финалов.
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