Тим Данкан объяснил, почему никогда не применял трэш-ток против соперников

Пятикратный чемпион НБА Тим Данкан, который всю карьеру провёл в «Сан-Антонио Спёрс», рассказал, почему во время своих выступлений не использовал трэш-ток.



«Людей гораздо больше раздражает, кода вы просто продолжаете давить, давить и давить. И не важно, что они адресуют вам в ответ. Это в конечном счёте будет гораздо сильнее влиять на них самих, чем на вас. Так что таков был мой путь. Я понял, что так буду более эффективным. Мне не нужно было трепаться, это не сильно подходило моей игре. Честно говоря, я и не силён в трэш-токе», — приводит слова Данкана Fadeaway World.



Напомним, «Сан-Антонио» выбрал Данкана под первым номером драфта НБА 1997 года. Вместе со «Спёрс» он выиграл 5 титулов, 2 раза становился MVP регулярного сезона и три раза — MVP финалов.