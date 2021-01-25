Джеймс Харден назвал выгоду игры за «Бруклин» по сравнению с «Хьюстоном»

Звёздный защитник Джеймс Харден рассказал о плюсах игры за «Бруклин Нетс» в сравнении со своим предыдущим клубом «Хьюстон Рокетс».



«Ты чувствуешь себя действительно хорошо, когда тебе не нужно забивать слишком много, чтобы твоя команда выиграла. Я могу выйти на площадку и заниматься в основном созиданием и бросать, когда появится действительно очень хорошая возможность, ведь остальные мои товарищи тоже будут набирать очки. Мне не нужно бросать наудачу, чтобы победить. Вот в чём разница. Мне нравится, что я могу существенно влиять на игру, не забивая, как я привык», — приводит слова Хардена Pickandroll со ссылкой на ESPN.



Напомним, Харден был обменян из «Хьюстона» в «Бруклин» в результате масштабной сделки с участием «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерз».