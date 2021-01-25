Леброн Джеймс рассказал, как готовится к каждому сопернику в НБА
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (101:90) рассказал, что перед каждой игрой детально изучает стиль своих соперников по видеозаписям.
«Я изучаю всех наших оппонентов. Готовлюсь к каждой следующей игре отдельно, непосредственно перед матчем. Вчера я смотрел записи «Чикаго Буллз», то, как они действовали во встрече с «Шарлотт Хорнетс». Утром разбирал другие их игры.
Пытаюсь понять, как они действуют на паркете, привыкнуть к их комбинациям, чтобы я мог подготовить своих товарищей по команде и всегда держать их на шаг впереди. Лучше всего знать, как соперники играют и что любят делать в атаке», — приводит слова Леброна Talk Basket.
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