Леброн Джеймс рассказал, как готовится к каждому сопернику в НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (101:90) рассказал, что перед каждой игрой детально изучает стиль своих соперников по видеозаписям.



«Я изучаю всех наших оппонентов. Готовлюсь к каждой следующей игре отдельно, непосредственно перед матчем. Вчера я смотрел записи «Чикаго Буллз», то, как они действовали во встрече с «Шарлотт Хорнетс». Утром разбирал другие их игры.

Пытаюсь понять, как они действуют на паркете, привыкнуть к их комбинациям, чтобы я мог подготовить своих товарищей по команде и всегда держать их на шаг впереди. Лучше всего знать, как соперники играют и что любят делать в атаке», — приводит слова Леброна Talk Basket.