Леброн Джеймс — самый медленный игрок сезона НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым медленным игроком начала сезона НБА. По данным официального сайта лиги, средняя скорость Леброна Джеймса на паркете составляет 4,8 км/ч, что является худшим показателем среди всех игроков чемпионата в начале сезона. Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс») и Джеймс Харден («Бруклин Нетс») — на втором и третьем местах по медлительности.

Фото: NBA.com

Леброн, первый номер драфта НБА 2003 года, начал карьеру в лиге в составе «Кливленд Кавальерс». В 2010 году он перешёл в «Майами Хит», в составе которого завоевал два титула — в 2012 и 2013 годах. В 2014 году вернулся в «Кливленд», с которым стал чемпионом в 2016-м.



С 2018 года Джеймс выступает за «Лейкерс». В минувшем сезоне Джеймс стал чемпионом НБА в составе калифорнийского клуба, этот титул стал для Джеймса четвёртым в карьере.



В нынешнем сезоне Джеймс сыграл в 17 встречах, набирая 23,9 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 7,5 передачи за игру.