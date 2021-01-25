Леброн Джеймс — самый медленный игрок сезона НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является самым медленным игроком начала сезона НБА. По данным официального сайта лиги, средняя скорость Леброна Джеймса на паркете составляет 4,8 км/ч, что является худшим показателем среди всех игроков чемпионата в начале сезона. Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс») и Джеймс Харден («Бруклин Нетс») — на втором и третьем местах по медлительности.
Фото: NBA.com
Леброн, первый номер драфта НБА 2003 года, начал карьеру в лиге в составе «Кливленд Кавальерс». В 2010 году он перешёл в «Майами Хит», в составе которого завоевал два титула — в 2012 и 2013 годах. В 2014 году вернулся в «Кливленд», с которым стал чемпионом в 2016-м.
С 2018 года Джеймс выступает за «Лейкерс». В минувшем сезоне Джеймс стал чемпионом НБА в составе калифорнийского клуба, этот титул стал для Джеймса четвёртым в карьере.
В нынешнем сезоне Джеймс сыграл в 17 встречах, набирая 23,9 очка, совершая 7,9 подбора и отдавая 7,5 передачи за игру.
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