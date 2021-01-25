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Андрей Мальцев: вернулись в строй Швед и Тимма, однако с повреждением спины выбыл Карасёв

Андрей Мальцев: вернулись в строй Швед и Тимма, однако с повреждением спины выбыл Карасёв
Баскетбол / Евролига 0
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией».

«Бавария» — хорошая и уравновешенная команда, как и все коллективы тренера Тринкьери, однако в их последних матчах произошел небольшой сбой. Была неудачная игра с «Миланом» и не очень хорошая первая половина в матче чемпионата Германии. Постараемся воспользоваться их минусами, попробуем лучше сыграть в защите и надеемся с нашим хорошим нападением выиграть. У нас вернулись в строй Швед и Тимма, однако с повреждением спины выбыл Карасев», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».

Защитник Эррик Макколлум отметил силу будущего соперника.

«Бавария» — сильная команда с хорошим тренером. Они проводят хороший сезон, в их составе есть отличные защитники и «большие» игроки. Мы должны быть готовы к сложному матчу. Нужно выйти на площадку и приложить максимум усилий», — сказал Макколлум.

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