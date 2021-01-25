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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и его коллега по амплуа из «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, сообщает официальный «Твиттер» лиги.

Йокич в среднем набирал 29,0 очка, 14,7 подбора и 6,7 передачи за неделю. «Наггетс» выиграли все три матча, что помогло команде Майка Мэлоуна подняться в топ-5 турнирной таблицы Западной конференции после неудачного старта регулярного чемпионата.

Эмбиид записывал на свой счёт в среднем 37,7 очка, 11,7 подбора, 2,0 передачи при точности с игры 61,1%: «Филадельфия» выиграла все три матча недели и с результатом 12-5 единолично возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

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