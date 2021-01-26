Леброн Джеймс установил рекорд сезона и мощное достижение в день памяти Коби Брайанта

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал рекордные в сезоне 46 очков (19/26 с игры, 7/11 из-за дуги), 8 подборов, 6 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (115:108).



Джеймс (36 лет, 26 дней) — самый возрастной игрок «Лейкерс», набравший 40+ очков с тех пор, как Коби Брайант записал себе в актив 60 баллов в своем последнем матче карьеры. Брайанту на тот момент было 37 лет 234 дня. Леброн покорил это достижение в годовщину гибели Коби Брайанта, разбившегося на ветолете 26 января 2020 года. Майкл Джордан и Джамал Кроуфорд (51 очко), а также Карим Абдул-Джаббар (46) — единственные кроме Брайанта и Джеймса баскетболисты в истории, набиравшие как минимум 46 очков в возрасте более 36 лет.



Кроме того, Джеймс набрал наибольшее количество очков в матче против своей бывшей команды «Кавальерс», где он начал карьеру в 2003 году и которой помог выиграть первый в истории титул в 2016 году.

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