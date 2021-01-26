«Клипперс» потеряли Пола Джорджа и Кавая Леонарда

Тренерский штаб «Лос-Анджелес Клипперс» в ближайшей встрече регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» не сможет рассчитывать на своих лидеров. Как сообщает журналист ESPN Ом Янгмисук на странице в «Твиттере», клуб отправился в выездное шестиматчевое турне без форварда Кавая Леонарда, защитников Пола Джорджа и Патрика Беверли.



Леонард и Джордж не могут пока выходить на площадку из-за мер безопасности лиги, предусмотренных антиковидным протоколом, а Беверли беспокоит правое колено.



Все трое точно не сыграют с «Атлантой», но, возможно, присоединятся к команде позже. В шестиматчевое турне «Клипперс» также войдут матчи с «Майами Хит», «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс».