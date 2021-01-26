«Бруклин» надеется заполучить лучшего подбирающего НБА

Журналист The Ringer и Кевин О'Коннор сообщил об интересе руководства «Бруклин Нетс» к центровому «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонду.
«Люди в лиге говорят, что «Нетс» надеются выкупить центрового «Кавальерс» Андре Драммонда. Такое желание у них есть, но это маловероятно, потому что «Кливленд» всё ещё находится в борьбе за плей-офф», — приводятся слова О'Коннора в «твиттере» Nets Daily.
Андре в нынешнем сезоне совершает в среднем 14,6 подбора за игру, что является лучшим результатом в НБА.
Драммонд стал игроком «Кливленд Кавальерс» в ходе минувшего сезона, в результате обмена из «Детройт Пистонс». До этого всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Мичигана. На драфте НБА 2012 года Андре был выбран под девятым номером. По итогам первого сезона в лиге его включили во вторую символическую сборную новичков.
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