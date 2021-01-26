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ЦСКА может подписать Марио Хезонью

ЦСКА может подписать Марио Хезонью
Баскетбол / Евролига 0

Московский ЦСКА может заключить контракт с хорватским лёгким форвардом Марио Хезоньей, сообщает израильское издание Sports Rabbi на своей странице в «Твиттере».

Хезонья провёл пять сезонов в НБА, выступая за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом сезоне хорватский баскетболист набирал в составе «Трэйл Блэйзерс» 4,8 очка и 3,4 подбора в матче. В данный момент Хезонья является свободным агентом. У Хезоньи есть опыт выступлений в Евролиге в составе испанской «Барселоны».

По сообщениям европейских журналистов, американский разыгрывающий Майк Джеймс в ближайшее время покинет ЦСКА. По решению клуба игрок не примет участия в гостевом матче 21-го тура Евролиги с «Альбой».

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