ЦСКА может подписать Марио Хезонью

Московский ЦСКА может заключить контракт с хорватским лёгким форвардом Марио Хезоньей, сообщает израильское издание Sports Rabbi на своей странице в «Твиттере».



Хезонья провёл пять сезонов в НБА, выступая за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом сезоне хорватский баскетболист набирал в составе «Трэйл Блэйзерс» 4,8 очка и 3,4 подбора в матче. В данный момент Хезонья является свободным агентом. У Хезоньи есть опыт выступлений в Евролиге в составе испанской «Барселоны».



По сообщениям европейских журналистов, американский разыгрывающий Майк Джеймс в ближайшее время покинет ЦСКА. По решению клуба игрок не примет участия в гостевом матче 21-го тура Евролиги с «Альбой».