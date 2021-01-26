ЦСКА может подписать Марио Хезонью
Московский ЦСКА может заключить контракт с хорватским лёгким форвардом Марио Хезоньей, сообщает израильское издание Sports Rabbi на своей странице в «Твиттере».
Хезонья провёл пять сезонов в НБА, выступая за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом сезоне хорватский баскетболист набирал в составе «Трэйл Блэйзерс» 4,8 очка и 3,4 подбора в матче. В данный момент Хезонья является свободным агентом. У Хезоньи есть опыт выступлений в Евролиге в составе испанской «Барселоны».
По сообщениям европейских журналистов, американский разыгрывающий Майк Джеймс в ближайшее время покинет ЦСКА. По решению клуба игрок не примет участия в гостевом матче 21-го тура Евролиги с «Альбой».
Рекомендуем вам
- 26 января 2021
-
22:46
-
22:09
-
22:04
-
21:59
-
20:11
-
19:05
-
18:08
-
14:32
-
14:31
-
14:11
-
13:54
-
12:40
-
12:26
-
11:21
-
10:19
-
10:05
-
09:35
-
09:24
-
09:20
-
09:08
-
08:42
-
06:39
-
01:00
- 25 января 2021
-
23:51
-
23:39
-
22:55
-
21:51
-
20:38
-
20:29
-
18:58
-
17:51
-
16:50
-
15:53
-
15:36
-
14:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам