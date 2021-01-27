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Тимма страстно поцеловал Седокову, судья помогал подняться Шведу. Фото «Химки» — «Бавария»

«Химки» — «Бавария» — 93:95
Тимма страстно поцеловал Седокову, судья помогал подняться Шведу. Фото «Химки» — «Бавария»
Баскетбол / Евролига 0
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Вчера, 26 января, в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали мюнхенскую «Баварию».

Подопечные Мальцева крайне неудачно начали встречу, уступая с двузначной разницей после первой четверти — 15:26. К большому перерыву «Химки» вернулись в игру — 44:44. После третьей четверти хозяева даже вели в счёте — 75:73. Тем не менее в заключительном игровом отрезке команда из Германии перехватила инициативу и в итоге вырвала победу — 95:93.

Самым результативным в составе победителей стал Ник Уэйлер-Бэбб собравший коллекцию из 25 очков, 8 подборов, 5 передач и 2 перехватов. В «Химках» лучшим стал защитник Алексей Швед, собравший дабл-дабл из 32 очков и 11 передач. 15 очков набрал Дайрис Бертанс.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Бавария» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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