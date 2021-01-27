Джон Уолл проиграл дуэль Брэдли Билу и устроил перепалку с Расселом Уэстбруком
Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл набрал 24 очка в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (88:107).
Уолл проиграл дуэль бывшему одноклубнику по «Вашингтону» атакующему защитнику Брэдли Билу, на счету которого 33 очка. Кроме того, в четвёртой четверти Джон спровоцировал перепалку с разыгрывающим «Уизардс» Расселлом Уэстбруком, за что судьи решили наказать баскетболистов техническими фолами.
В межсезонье Уолл был обменян из «Вашингтона» в «Хьюстон» на Уэстбрука. В «Уизардс» Джон хотел быть первой атакующей опцией клуба, из-за чего конфликтовал с Билом.
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