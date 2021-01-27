Малкольм Дилэйни раскритиковал позицию ЦСКА в отношении Майка Джеймса

Разыгрывающий «Милана» Малкольм Дилэйни дал понять, что недоволен позицией ЦСКА в отношении защитника Майка Джеймса.
«Команды наказывают игроков за желание присутствовать на похоронах и отдать дань уважения людям, которые значат для них больше, чем баскетбол. Иногда это плохой способ ведения бизнеса. Грустно, что мы попадаем в ситуации, когда вас просят забыть о семье ради игры. Никогда не буду так поступать», — написал Дилэйни на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» Джеймс резко отреагировал на замечания главного тренера Димитриса Итудиса. После этого у американца завязался напряжённый разговор с некоторыми одноклубниками. Вмешательство других игроков ЦСКА помогло остановить конфликт. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который вырастил его. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появились сообщения, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком. «Армейцы» должны принять решение по Джеймсу на этой неделе.
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