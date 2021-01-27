Ясикявичюс: «Барселона» должна была закрывать игру с «Зенитом» раньше, но не сделала этого

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс подвёл итоги матча регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда обыграла санкт-петербургский «Зенит» (85:81).



«Поздравления нашим игрокам и болельщикам. Мы обыграли очень хорошую и серьёзную команду. Три четверти мы действительно показывали хороший баскетбол. В подобных ситуациях такое случается часто, мы расслаблялись, и в конце концов возникла опасная ситуация. Нельзя такого допускать.



У нас был хороший отрыв, мы показывали отличный баскетбол, и, честно говоря, в этой ситуации должны были закрывать игру раньше, но не сделали этого. нам противостояла сильная команда, что тоже сказалось, но я не хочу искать оправданий. Считаю, что клуб нашего уровня не может проиграть четверть с разницей 15 очков, особенно дома. Дэвис и Миротич поняли, что у команды есть хорошая динамика, и я не хочу, чтобы она была нарушена», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.