Гомельский назвал 4 тренеров, которые не потеряли бы работу в такой ситуации, как в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на предположение болельщика о том, что в Евролиге есть несколько тренеров, которые не потеряли бы работу в такой ситуации, как в ЦСКА, — это наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль, Шарунас Ясикявичюс из «Барселоны», Пабло Ласо («Реал») и Игор Кокошков («Фенербахче»).
«Кроме Паскуаля и Ясикявичюса я бы назвал ещё Кокошкова и Ласо», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, 24 января стало известно, что у лидера ЦСКА Майка Джеймса, который в ходе нынешнего сезона уже конфликтовал с главным тренером Димитрисом Итудисом, случилась новая размолвка с наставником. Кроме того он не нашёл общего языка и с напарниками по команде. Лишь вмешательство других игроков помогло избежать дальнейшего развития конфликта.
Гомельский выразил мнение, что если руководству ЦСКА придётся делать выбор между Итудисом и Джеймсом, то клуб расстанется именно с греческим специалистом.
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