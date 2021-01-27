Стефен Карри остался шокирован историческим достижением Остина Риверса

Разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс» Остин Риверс в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» отметился сразу несколькими достижениями, что привлекло внимание одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
Риверс, который в межсезонье был обменян в «Никс» из «Хьюстон Рокетс», стал первым игроком за последние 25 сезонов, кто реализовал 10 бросков с игры из 10 и 5 трёхочковых из 5 за половину встречи.
«Погодите, что сегодня творит Остин Риверс в Юте? Блин!» — написал по поводу этого Карри на своей странице в «Твиттере».
Остин набрал 25 очков в первой половине матча с «Ютой» (94:108). Все они пришлись на отрезок из 11 минут. Риверс — первый игрок «Никс» за последние 25 сезонов, кто реализовал 10 бросков с игры или больше из 10 за половину матча.
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