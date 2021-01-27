Уолл намекнул, что доволен напарниками по команде в «Хьюстоне» больше, чем в «Вашингтоне»
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл, который до нынешнего сезона защищал цвета «Вашингтон Уизардс», поделился мнением о бывших напарниках по команде после матча «Рокетс» и «Уизардс» в регулярном чемпионате.
«Нам в „Хьюстоне“ нравится зависать вместе. Мы получаем удовольствие, находясь друг с другом каждый день. С напарниками в „Вашингтоне“ у меня не было такой возможности», — приводит слова Уолла обозреватель Келли Айко на своей странице в «Твиттере».
Напомним, накануне «Хьюстон Рокетс» и «Вашингтон Уизардс» провели матч регулярного чемпионата НБА. Команда из столицы США победила со счётом 107:88. При этом Уолл в матче с бывшим клубом записал в актив 24 очка и совершил пять передач.
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