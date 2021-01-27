Источник: Андре Драммонд добьётся выкупа контракта и перейдёт в «Бруклин»

Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд намерен покинуть команду из Огайо в ближайшее время. Баскетболист добьётся выкупа контракта и перейдёт в «Бруклин Нетс», сообщает Cavaliersnation.

«Нетс» нуждаются в усилении позиции пятого номера, в то время, как Драммонд идеальный кандидат на это место. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 16 матчах, набирая в них 18,7 очка, собирая 14,6 подбора, совершая 2,7 передачи, 1,4 блок-шота и 1,4 перехвата.

Отмечается, что переход Драммонда в «Бруклин» стал делом времени уже с того момента, как к «Нетс» присоединился Джеймс Харден. В случае прихода Андре в команду, у «Бруклина» будет квартет игроков уровня Матча всех звёзд в лице Драммонда, Хардена, Дюранта и Ирвинга.