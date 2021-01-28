Андрей Мальцев: матч с «Фенербахче» будет для «Химок» своеобразной лакмусовой бумажкой

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделились мнением перед матчем 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче».

«В строю те же игроки, хотя есть микротравмы. Главное — успеть восстановиться после тяжелой игры с «Баварией». Матч против «Фенербахче» будет для нас своеобразной лакмусовой бумажкой, потому что это одна из лучших команд в Евролиге по качеству баскетбола. Возможно, сейчас турецкий клуб находится не на том месте, которое заслуживает, но работа тренера, который пришел из НБА, видна, а набор игроков позволяет ему делать многие аспекты игры его команды разнообразнее. Нам будет очень тяжело, но мы постараемся удивить соперника. Главное — желание и настрой ребят», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».



«Фенербахче» находится в хорошей форме и одержал семь побед подряд. Основная угроза исходит от Де Коло, Веселы и Гудурича, хотя, в целом, это сбалансированная команда и угроза может исходить от каждого. Крайне важно попытаться контролировать подбор и желательно не уступить в борьбе под кольцом, как это было в игре с «Панатинаикосом». Нам остается только правильно настроиться и биться, как можем. Все знают, какие у нас проблемы с составом, однако матч против «Баварии» показал, что с той энергией и желанием, с которыми мы играли, вполне можно было рассчитывать на победу, если бы не ряд допущенных ошибок. Огромный плюс в том, что на трибуны вернулись болельщики. Мы по ним соскучились. Надеюсь, в дальнейшем их число будет только расти, ведь их поддержка всегда нам необходима», — добавил Воронов.