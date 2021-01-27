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Названы вероятная участь Майка Джеймса в ЦСКА и фаворит на его замену

Названы вероятная участь Майка Джеймса в ЦСКА и фаворит на его замену
Баскетбол / Евролига 0

ЦСКА с высокой степенью вероятности расторгнет контракт с разыгрывающим защитником Майком Джеймсом, отстранённым от тренировок и матчей команды, сообщает инсайдер Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».

Московский клуб уже начал поиски замены американскому баскетболисту. Наиболее вероятным кандидатом на подписание является бывший игрок НБА Шабазз Напьер. 29-летний разыгрывающий в данный момент является свободным агентом. В последний раз Напьер выступал в НБА в 2020 году в составе «Вашингтон Уизардс».

Шабазз был выбран на драфте 2014 года под 24-м номером. Его статистика в 345 матчах НБА — 7,1 очка и 2,5 передачи при точности трёхочковых 34,5%. Окончательное решение по Джеймсу ЦСКА должен объявить в ближайшие дни.

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