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Владимир Гомельский: ЦСКА лучше без Джеймса. Это 100 процентов

Владимир Гомельский: ЦСКА лучше без Джеймса. Это 100 процентов
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский считает, что ЦСКА будет лучше без американского защитника Майка Джеймса. ЦСКА принял решение отстранить Джеймса от матче и тренировок, окончательное решение по игроку будет принято в течение нескольких дней.

«С моей точки зрения, лучше без Джеймса. Это 100 процентов. Это моя точка зрения, и я могу ее обосновать, но она не имеет никакого отношения ни к запрету Джеймсу уезжать на похороны, ни к конфликту с Итудисом. ЦСКА с Джеймсом становится несбалансированным в атаке. ЦСКА при игре в обороне с Джеймсом на поляне вынужден давать ему опекать самого слабого игрока соперника. И то, и другое усложняет жизнь команде», — приводит слова Гомельского «Матч ТВ».

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