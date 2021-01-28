Владимир Гомельский ответил, может ли ЦСКА выиграть Евролигу без Майка Джеймса

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский допустил, что ЦСКА может выиграть Евролигу в сезоне-2020/2021 даже в случае досрочного расторжения контракта с защитником Майком Джеймсом.

«Может ли ЦСКА без Джеймса выиграть Евролигу? Всё что угодно может быть. Это баскетбол. Если бы были серии до конца, я бы сказал, что в финальной серии будут играть «Барселона» и ЦСКА, но склонялся бы в сторону «Барселоны». Но в одном матче, в финале, может произойти всё что угодно: кто-то отравился, кто-то потерял бросок, у кого-то еще что-то произошло. И в «Барселоне» капризных игроков побольше, чем в ЦСКА. А Шарунас Ясикявичюс пореще и поэмоциональнее, чем Димитрис Итудис», — приводит слова Гомельского «Матч ТВ».