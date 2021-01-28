Димитрис Итудис назвал главную проблему ЦСКА в матче с «Альбой»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче 22-го тура Евролиги с берлинской «Альбой» (71:68). Специалист отметил, что большой проблемой в игре в Берлине стали потери в исполнении «армейцев».

«Поздравляю команду с победой. Ключевыми, думаю, стали те очки, которые мы набрали в результате борьбы, да и вообще стремление бороться. Мы продолжали верить, даже когда соперники завладели инициативой. Для нас главной проблемой стали потери. При всём уважении к защите, пару раз мы слишком легко расставались с мячом. А потому не бросали по кольцу. Потому сказали: «Окей, пусть это будут плохие броски, но давайте стараться атаковать, потому что мы очевидно доминировали на щитах».

Потому что когда мы потеряли шесть раз в семи владениях, а в седьмом промахнулись, это слишком дорого стоило. И, если честно, это вывело нас на тот уровень, на котором мы стали нервничать. Но мы не сдались, не прекратили верить. С этим и поздравляю команду, с верой, с борьбой, с победой, которая очень важна для нас", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.