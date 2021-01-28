«Лейкерс» уступили «Филадельфии», «Милуоки» обыграл «Торонто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» с разницей в одно очко дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:106).
Лучшими в составе победителей на площадке были Джоэл Эмбиид (28 очков), Тобиас Харрис (24 очка) и Бен Симмонс (17 очков и 11 подборов). В составе «Лейкерс» самыми результативными в матче стали Леброн Джеймс (34 очка), Энтони Дэвис (23 очка) и Деннис Шрёдер (16 очков).
Также «Милуоки Бакс» в выездном матче обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 115:108. Лучшими в составе «Бакс» стали Яннис Адетокунбо (24 очка и 18 подборов), Крис Миддлтон (24 очка и 1 подборов) и Брук Лопес (20 очков).
В рамках игрового дня прошли ещё пять матчей: «Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» (106:116), «Кливленд Кавальерс» – «Детройт Пистонс» (122:107), «Орландо Мэджик» – «Сакраменто Кингз» (107:121), «Атланта Хоукс» – «Бруклин Нетс» (128:132 ОТ), «Майами Хит» – «Денвер Наггетс» (82:109).
Кроме того, в эти минуты свои встречи проводят «Сан-Антонио Спёрс» с «Бостон Селтикс», «Нью-Орлеан Пеликанс» с «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз» с «Оклахома-Сити Тандер», «Юта Джаз» с «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт Уорриорз» с «Миннесотой Тимбервулвз».
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