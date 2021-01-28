Леброн Джеймс получил первый неспортивный фол за 7 лет

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» получил свой первый неспортивный фол с 2014 года за грубое нарушение на центровом Джоэле Эмбииде.



Леброн толкнул соперника двумя руками в момент, когда тот находился в прыжке. Эмбиид неудачно приземлился на спину, из-за проблем с которой пропустил предыдущий матч с «Детройт Пистонс». Джоэл смог продолжить встречу, а Джеймс получил неспортивный фол первой степени.



«Сиксерс» обыграли «Лейкерс» со счётом 107:106. Лучшими в составе победителей на площадке были Эмбиид (28 очков), Тобиас Харрис (24 очка) и Бен Симмонс (17 очков и 11 подборов). В составе «Лейкерс» самыми результативными в матче стали Джеймс (34 очка), Энтони Дэвис (23 очка) и Деннис Шрёдер (16 очков).