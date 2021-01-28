Брэдли Бил установил вопиющий антирекорд НБА

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» записал себе в актив 47 очков, что не спасло его команду от поражения, к тому же игрок установил антирекорд лиги.



«Бил стал первым игроком в истории НБА, проигравшим 10 матчей подряд, в которых он набирал по 40+ очков», — отмечается в «твиттере» ESPN Stats.



Самые продолжительные серии поражений, когда игрок набирал 40+ очков:



1. Брэдли Бил – 10, (серия продолжается)

2. Уолт Беллами — 9, (1961-1962)

3. Уилт Чемберлен — 8, (1964-1965)

4. Уилт Чемберлен — 8, (1962-1963).

«Пеликанс» обыграли «Уизардс» со счётом 124:106. Самыми результативными в составе победителей стали Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм. Оба набрали по 32 очка.