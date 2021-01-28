Брэдли Бил установил вопиющий антирекорд НБА
Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» записал себе в актив 47 очков, что не спасло его команду от поражения, к тому же игрок установил антирекорд лиги.
«Бил стал первым игроком в истории НБА, проигравшим 10 матчей подряд, в которых он набирал по 40+ очков», — отмечается в «твиттере» ESPN Stats.
Самые продолжительные серии поражений, когда игрок набирал 40+ очков:
1. Брэдли Бил – 10, (серия продолжается)
2. Уолт Беллами — 9, (1961-1962)
3. Уилт Чемберлен — 8, (1964-1965)
4. Уилт Чемберлен — 8, (1962-1963).
«Пеликанс» обыграли «Уизардс» со счётом 124:106. Самыми результативными в составе победителей стали Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм. Оба набрали по 32 очка.
Рекомендуем вам
- 28 января 2021
-
10:25
-
10:05
-
09:39
-
09:20
-
08:53
-
08:03
-
06:40
-
03:26
-
02:00
-
01:30
-
00:47
-
00:26
-
00:05
- 27 января 2021
-
23:38
-
22:54
-
22:37
-
22:32
-
21:23
-
21:18
-
20:57
-
20:47
-
19:59
-
18:56
-
18:09
-
15:59
-
14:39
-
13:36
-
13:07
-
11:25
-
11:15
-
10:57
-
10:19
-
09:58
-
09:57
-
09:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам