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Брэдли Бил установил вопиющий антирекорд НБА

Брэдли Бил установил вопиющий антирекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» записал себе в актив 47 очков, что не спасло его команду от поражения, к тому же игрок установил антирекорд лиги.

«Бил стал первым игроком в истории НБА, проигравшим 10 матчей подряд, в которых он набирал по 40+ очков», — отмечается в «твиттере» ESPN Stats.

Самые продолжительные серии поражений, когда игрок набирал 40+ очков:

1. Брэдли Бил – 10, (серия продолжается)
2. Уолт Беллами — 9, (1961-1962)
3. Уилт Чемберлен — 8, (1964-1965)
4. Уилт Чемберлен — 8, (1962-1963).

«Пеликанс» обыграли «Уизардс» со счётом 124:106. Самыми результативными в составе победителей стали Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм. Оба набрали по 32 очка.

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