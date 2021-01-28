Гомельский высказался о возможном будущем Джеймса и тренерах, способных с ним справиться

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о потенциальном будущем защитника Майка Джеймса в случае ухода из ЦСКА.

«Будущее Джеймса? Есть же не только Евролига, но и просто клубы в Европе. Но всё зависит не столько от клубов, сколько от личности тренера, которые работают с ними. Может, кто-то найдёт в себе силы совладать с этим игроком, это не безнадёжный случай. Когда игрок и тренер находят взаимопонимание сразу, игрок из чувства благодарности будет стараться. А как игрок, Джеймс, безусловно, талантливый. Он может приносить пользу.



Если говорить о тренерах, которые могут справиться с Джеймсом, из не слишком пожилых: Саша Джорджевич, Жауме Понсарнау из „Валенсии“, если он им нужен по амплуа. Но нужно посмотреть, как тренеры работают, есть ещё талантливые специалисты. Вопрос требует анализа», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.