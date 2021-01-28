«Достало». Жена Брэдли Била — о ситуации лучшего скорера НБА в худшей команде лиги

Камия Адамс-Бил, жена защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, после очередного провала команды своего мужа в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» оставила короткое послание на своей странице в «Твиттере».



«Достало», — написала супруга баскетболиста.



Бил в матче с «Пеликанс» записал себе в актив 47 очков, что не спасло его команду от поражения со счётом 124:106. Самыми результативными в составе победителей стали Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм. Оба набрали по 32 очка.



При этом Брэдли установил антирекорд лиги, став первым игроком в истории НБА, проигравшим 10 матчей подряд, в которых он набирал по 40+ очков. Многие эксперты уже выразили мнение, что защитнику надо срочно покинуть «Вашингтон», который в этом сезоне одержал всего три победы и занимает последнее место в Восточной конференции.

Бил в среднем за сезон набирает 34,4 очка и является лучшим скорером НБА. При этом «Вашингтон» с балансом 3-11 показывает худший результат в лиге по проценту побед.