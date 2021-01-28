«Муж в середине игры меняет носки». Седокова посетовала на трудности Тиммы

Певица Анна Седокова рассказала о состоянии здоровья её мужа, форварда «Химок» Яниса Тиммы. Седокова перед матчем Евролиги с «Фенербахче» ответила на вопрос фанатов, поедет ли Тимма на игру с «Пармой» в Единой лиге ВТБ.



«Если позволит здоровье. То, что сейчас происходит, невозможно даже в кино. Сегодня будет сложный бой, как и позавчера. Ограниченный состав, бесконечные травмы, смена тренера, психологический прессинг внутри и внешне. Но ребята не сдаются, будут сражаться даже с самым грозным соперником. Мой муж в середине игры меняет носки, потому что они все в крови. И так каждый, кто выйдет сегодня. Или хотел бы выйти, но не сможет по ряду причин. Приходите сегодня поддержать команду и кричите громко. Вы не представляете, насколько вы важны для игроков», — написала Седокова в своём «инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.



Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».