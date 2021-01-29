Седокова болела за Тимму, Моня прятался после провала. Фото с матча «Химки» — «Фенербахче»

28 января в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 23-го тура регулярного розыгрыша Евролиги «Химки» разгромно уступили «Фенербахче». Встреча завершилась со счётом 107:76 в пользу гостей.
Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Александр Мальцев прокомментировал поражение своей команды.
«Рад, что провели этот матч, он показал очень многое. Во-первых, «Фенербахче» продемонстрировал свой уровень. Кокошков нашёл европейский стиль, при этом не все игроки его команды сегодня были в составе, их ростер ещё больше. Можно только позавидовать, как игроки «Фенербахче» были готовы, настроены на борьбу и после матча, состоявшегося позавчера, смогли показать такой быстрый баскетбол", — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
Лучшие фото с матча «Химки» — «Фенербахче» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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